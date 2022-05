Tre anni di mandato (bis): cena in piazza con sindaco e giunta ripolesi

Una cena in piazza per fare il punto sui tre anni di mandato (bis). Il sindaco Francesco Casini e la giunta comunale danno appuntamento giovedì 26 maggio in piazza Umberto I a Grassina per una iniziativa pubblica aperta a tutti i cittadini. Sarà l’occasione per ripercorrere le tappe dei progetti realizzati finora e per confrontarsi sulle sfide che vedranno impegnata l’amministrazione da qui al 2024. La serata si aprirà alle 19.30 con una cena collettiva all'aperto e a seguire, con una conversazione con sindaco e assessori coordinata da un giornalista. In caso di pioggia l’iniziativa si svolgerà al circolo Acli di via San Michele a Tegolaia.

“Dopo due anni di pandemia, avevamo voglia di ritrovarci insieme, in piazza, con una iniziativa aperta a tutti che mette al centro il futuro di Bagno a Ripoli – spiega il sindaco -. Il 26 maggio saranno trascorsi tre anni esatti da quando i cittadini hanno scelto di darci nuovamente fiducia. Sarà l’occasione per condividere i traguardi raggiunti, raccogliere proposte e idee e perché no anche le critiche costruttive, per fare il punto su ciò che ci attende nei prossimi mesi e i progetti che dovremo portare a compimento nei prossimi due anni. Ci auguriamo che sia una bella iniziativa di partecipazione”.

Prenotazione obbligatoria entro il 24 maggio telefonando ai numeri 055.6390218.-209 o inviando una mail con i propri recapiti e il numero dei partecipanti a comune@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

