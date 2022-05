Truffe agli anziani, incontri con la Polizia Municipale di Firenze

Anziani “a lezione” dalla Polizia Municipale contro le truffe. Con l’isolamento sociale causato dalla pandemia è emersa con maggior forza la necessità di informare i cittadini più anziani su questi fenomeni che purtroppo spesso li vedono come vittime preferite. Anche sulla base di sollecitazioni arrivate dalla cittadinanza ai tavoli di legalità il Reparto della Polizia di Comunità ha predisposto un progetto mirato.

Si tratta di una serie di incontri nei vari quartieri che, coinvolgendo anche i gruppi di controllo di vicinato, forniscano informazioni su alcuni dei raggiri più diffusi, specie nell’ultimo periodo di pandemia, e sui comportamenti da tenere per cadere vittima delle truffe. E ancora su come riconoscere i truffatori che, pur cambiando sempre tattica, cercano sempre di carpire la fiducia delle persone, specialmente le più fragili, per entrare in casa per rubare o farsi consegnare oggetti di valore e denaro.

Il progetto non si rivolge solo agli anziani ma a tutta la cittadinanza attiva nella comunità e organizzata nei gruppi di vicinato, nelle associazioni e nei comitati per evidenziare l’importanza della protezione delle persone più fragili assicurata da una collettività attenta e consapevole di questi fenomeni.

“Un progetto importante che vuole tutelare concretamente i nostri anziani, per contrastare un fenomeno odioso e insopportabile come quello delle truffe. – sottolinea l’assessora alla sicurezza urbana Benedetta Albanese - Ringrazio la Polizia Municipale per l'impegno e la professionalità su questo tema. La battaglia contro le truffe agli anziani si combatte con tanti strumenti e l’informazione di sicuro ha un ruolo fondamentale”.

"Le truffe agli anziani sono una piaga da debellare e l'azione informativa e preventiva è utilissima. - evidenzia il presidente del quartiere 4 Mirko Dormentoni - Nel Quartiere 4 partiamo da alcuni presidi sul territorio, dalla assemblea della Rete di Solidarietà a Villa Vogel, la rete di associazioni per antonomasia, e da circoli e centri anziani in collaborazione con i preziosi comitati di vicinato di Mantignano e Ugnano e di Cintoia. Grazie di cuore alla Polizia Municipale e all'assessorato alla sicurezza urbana per l'iniziativa. Avanti tutta!".

Ieri il primo appuntamento – organizzato in collaborazione con l’assessorato al Welfare – si è svolto al Centro Anziani di Ugnano, a seguire mercoledì 11 maggio alle 17,30 al circolo MCL a Mantignano; gli incontri andranno avanti nei prossimi mesi, saranno distribuiti questionari anonimi per capire l’entità del fenomeno nei vari quartieri e predisporre servizi mirati e specifici della Polizia Municipale. Inoltre, saranno analizzate le varie tipologie di truffe, forniti ai partecipanti i contatti e le modalità per fare le segnalazioni e le denunce, e distribuito un depliant con le informazioni su come comportarsi per non cadere vittima di truffatori in casa ma anche fuori, per esempio in auto, in strada, all’ufficio postale e via dicendo.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa