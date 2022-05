Ucraina, incontro in Regione su scenari e conseguenze per l'Italia

La guerra tra Russia e Ucraina s’affaccia al terzo mese di combattimenti con una situazione sul terreno ancora molto incerta. L’Unione Europea e la Nato sono impegnate a sostegno di Kiev "con la fornitura di armi e l’imposizione di sanzioni a Mosca, che preoccupano soprattutto quei Paesi, come l’Italia, più dipendenti dalle importazioni di gas e petrolio russi. Come proseguirà la guerra in Ucraina? C’è il pericolo di un allargamento del conflitto? Quale sarà l’impatto delle sanzioni sul tenore di vita degli italiani?".

Su queste domande, su iniziativa del Centro Studi Machiavelli, si confronteranno domani nella Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi (con ingresso in via Cavour 9) il Generale Giorgio Battisti (Senior Fellow del Centro Studi Machiavelli), il Professor Luciano Bozzo (Università di Firenze), l’On. Guglielmo Picchi (deputato, già sottosegretario agli Affari esteri) e il Dottor Daniele Scalea (Presidente del Centro Studi Machiavelli). Modera l’Avvocato Cecilia Cappelletti, consigliere metropolitana della Lega nel Centro Destra per il Cambiamento. Alle ore 16.30 l'On. Picchi e Cecilia Cappelletti incontreranno sul tema la Stampa.