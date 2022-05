Valorizzazione di Vinci, FdI attacca: "Senza opposizioni pochi passi avanti"

"A Vinci abbiamo continui toni trionfali da parte dell'Amministrazione, tante passerelle politiche, ma pochissimi successi concreti. Adesso ci fa piacere venire ad apprendere dai giornali che il Vicesindaco ed un assessore siano andati ad Amboise, dove Leonardo è morto, auspicando il riconoscimento di itinerario culturale europeo da parte del Consiglio d'Europa. Ma già solamente il fatto che ancora non lo si possieda, denota un chiaro problema di ritardi, per un territorio che sta scontando l'aver investito male, per colpa di scelte fuori dal tempo, che lo hanno portato a perdere la grande opportunità di essere designato come capitale della cultura".

Lo dichiarano congiuntamente il consigliere metropolitano di FdI nel Centrodestra Alessandro Scipioni con i consiglieri comunali di opposizione, a Vinci, del Centrodestra Paola Morini, Cristiano Bianconi, Manuela Landi e Mariagrazia Bindi.

"Ora arriveranno i fondi del Pnrr - sottolineano Alessandro Scipioni e Claudio Gemelli, consiglieri metropolitani di FdI nel Centrodestra - che temiamo saranno investiti più per cercare di mettere delle toppe ad errori del passato, che per l'effettivo rilancio di una realtà che dovrebbe essere un vanto di eccellenza per la provincia ed invece sta vivendo una difficilissima crisi sociale.

Se la Città Metropolitana di Firenze vuole veramente aiutare il Comune di Vinci, città natale del grande Leonardo, a sviluppare tutte le potenzialità del suo territorio potrebbe coinvolgere anche maggiormente un'opposizione che si è sempre detta disponibile in tal senso.

Ogni iniziativa la si viene a scoprire sul giornale. Abbiamo saputo direttamente dalla stampa del progetto di capitale per la cultura, rivelatosi poi fallimentare. Auspichiamo un coinvolgimento produttivo nell'interesse della collettività. Il bene del territorio dovrebbe venire prima del protagonismo di coloro i quali dovrebbero ricordare di essere prima amministratori e poi politici del Partito Democratico".

Fonte: Ufficio Stampa