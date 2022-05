A Castelfiorentino fa tappa il Pellegrino della salute

Camminare fa bene. E, quando è abbinato a una corretta alimentazione, aiuta a prevenire i tumori. E’ con questo spirito che l’attore e regista Filippo Arcelloni, ribattezzato come il “Pellegrino della salute”, farà tappa a Castelfiorentino lunedì 16 maggio nell’ambito dell’iniziativa “Via Francigena on foot”, pensata per il Centenario della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori allo scopo di sensibilizzare la popolazione sui benefici dell’attività fisica e di una buona alimentazione.

Filippo Arcelloni sta infatti percorrendo i mille chilometri del tratto italiano della via Francigena (dal passo del Gran San Bernardo a Roma) ed effettuerà ben 40 tappe distribuite in sei regioni. E’ entrato in Toscana il 7 maggio (regione che prevede ben sedici tappe) e a ogni tappa viene accolto o affiancato da volontari, studenti e semplici cittadini per approfondire il tema della prevenzione: quotidianamente, sul sito www.viafrancigenaonfoot.it, Arcelloni carica brevi video-diari che ne documentano i progressi nel cammino.

“Dopo un attento screening medico prima della partenza – spiega Arcelloni – mi attengo ogni giorno a un attento e bilanciato regime alimentare, e, in occasione di ogni tappa, mi rendo disponibile a domande, interviste, approfondimenti.”

Il Pellegrino della salute raggiungerà Castelfiorentino (FI) il 16 maggio e ripartirà il mattino successivo dalla Scuola Secondaria di Primo Grado "Bacci - Ridolfi" dell'Istituto Comprensivo di Castelfiorentino. Gli studenti di due classi seconde, accompagnati dai loro insegnanti, si uniranno ad Arcelloni per un tratto della Francigena, insieme alla dietista nutrizionista LILT Simonetta Salvini e al presidente LILT del capoluogo Alexander Peirano: occasione perfetta per confrontarsi con i giovani circa l’importante ruolo giocato dall’esercizio fisico e da un’alimentazione sana per il loro benessere.

“Siamo felici – sottolinea il Vicesindaco con delega al Turismo, Claudia Centi – di accogliere nuovamente Filippo Arcelloni, già nostro ospite lo scorso anno in occasione del festival lungo la via Francigena, che questa volta porta avanti una campagna di prevenzione davvero importante per i cento anni della LILT, e che a Castelfiorentino coinvolgerà in modo particolare gli studenti del Comprensivo, allo scopo di far comprendere loro i benefici del cammino e di una vita salutare all’aria aperta”

“Colgo l’occasione – osserva il coordinatore regionale di LILT Eugenio Paci, per invitare cittadini, studenti e volontari a condividere con noi e Arcelloni uno o più tratti della celebre Via che attraversa la nostra regione. Camminare, godere del paesaggio, apprezzare e recuperare la nostra comune, antica cultura sono infatti parte integrante della missione LILT: quella cioè di promuovere la salute e migliorare il nostro stile di vita. Qualcosa che prende le mosse da attività fisica e corretta nutrizione, e trova proprio nelle radici toscane il destro per favorire prevenzione dalle malattie e benessere psico-fisico”

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa