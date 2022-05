A Torregalli il corso base di chirurgia laparoscopica

All’ospedale San Giovanni di Dio si sta svolgendo il 5° corso base di laparoscopia organizzato dalla sezione regionale di Segi, la Società Italiana di Endoscopia Ginecologica. La prima lezione lunedì ha visto la partecipazione del presidente di Segi, Enrico Vizza, direttore dell’Istituto Tumori Regina Elena di Roma. Il corso ha l’obiettivo di insegnare le tecniche di base di chirurgia laparoscopica mediante lezioni teoriche con i più importanti esperti di laparoscopia regionali, esercitazioni pratiche sul simulatore (utilizzo di pinze laparoscopiche, perfezionamento di suture e procedure quali il posizionamento trocart) e partecipazioni dei discenti in sala operatoria. I discenti sono otto e provengono da tutta la regione. In particolare si tratta di studenti delle scuole di specializzazione di Firenze, Pisa e Siena, oltre a colleghi degli ospedali di Nottola e Prato. Direttore del corso è Francesco Pulli dell’Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia del San Giovanni di Dio, diretta da Anna Franca Cavaliere.

Il corso andrà avanti ancora per tutta la giornata di oggi con interventi in sala in diretta con la partecipazione dei discenti e si concluderà con una tavola rotonda dal titolo “Apprendere la laparoscopia: esperienze e proposte al confronto” con la conduzione di Paolo Florio, direttore di ostetricia e ginecologia dell'ospedale San Jacopo di Pistoia e dell'area Ginecologia e Ostetricia della Asl Toscana centro.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa