Abc-Montecatini, semifinale play off carica di emozioni

L’Abc Solettificio Manetti non si nasconde. Alla vigilia di una semifinale play off l’imperativo deve essere uno soltanto: giocare per vincere. Ed è chiaro che, per farlo contro la prima della classe, servirà la partita perfetta. Anzi, serviranno le partite perfette. Di questo in casa Abc c’è piena consapevolezza e l’approccio con cui i gialloblu si presenteranno domenica a Ponte Buggianese al cospetto degli Herons in gara-1 sarà fondamentale.

“Giochiamo contro la squadra più forte del campionato, e questo è un dato di fatto – attacca coach Paolo Betti -. Non soltanto perchè può contare su un organico da categoria superiore ma anche perchè poggia su una compattezza di staff e societaria importante. Il mercato che ha condotto ne è la dimostrazione, un mercato forse mai visto in C Gold”.

Di fronte ad una squadra come Herons, che cosa dovrà fare l’Abc Solettificio Manetti per provare a portare a casa gara-1?

“Innanzitutto dovremo riuscire a giocare con grande fiducia in noi stessi e nelle nostre qualità. Dovremo essere bravi ad esaltare i nostri punti di forza e mettere fin da subito una grande pressione difensiva e fisica perchè avremo di fronte 12 giocatori di alto livello. Ma pur consapevoli della forza dell’avversario, dovremo scendere in campo con la giusta ambizione e con la volontà di vincere”.

Alla luce delle due sfide contro Arezzo, quali sono gli errori da non ripetere con Montecatini?

“Le due gare contro Arezzo sono state molto diverse. In gara-1 in casa nostra siamo stati brillanti in fase offensiva e questo ci ha permesso di allungare e poi gestire con relativa tranquillità il vantaggio, mentre ad Arezzo in gara-2 abbiamo sbagliato tanto in attacco. Questi errori contro Herons saranno assolutamente da evitare perchè avremo di fronte una difesa che metterà ancora più pressione ed ogni nostro errore sarà punito. Dovremo essere bravi a limare le forzature, far circolare bene la palla e giocare di squadra. E poi, come già detto, mettere anima e cuore in difesa”.

Qual è, dunque, l’appello al pubblico castellano per gara-2 in programma mercoledì 18 maggio al PalaBetti?

“Un assaggio di questa sfida lo abbiamo già avuto lo scorso 2 aprile in regular season, quando peraltro il pubblico ha risposto molto bene assistendo ad una partita bellissima e combattuta fino allo scadere. Stavolta la gara si presenta da sola. Sia per la caratura dell’avversario, sia perchè si tratta di una semifinale playoff di C Gold. Quindi l’appello non può che essere quello di tornare a riempire le tribune del nostro palazzetto perchè il sostegno del pubblico sarà fondamentale per provare a vincere tutti insieme la partita più importante di questa stagione”.