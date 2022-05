Aeroporto Firenze, Giani: "Ottimo il via libera di Enac alla nuova pista, ma ora confronto con i sindaci"

È stato approvato dal Cda di Enac il progetto di nuova pista da 2200 metri per l'aeroporto di Firenze, presentato dalla Regione Toscana. "È un risultato a mio giudizio ottimo - ha detto Giani margine di una conferenza stampa sul Pnrr - ma differenza del passato, io voglio nuovamente sviluppare il confronto con i sindaci dei Comuni interessati, e aprire una fase di dibattito pubblico

"E' giusto che quando poi andiamo a fare gli atti per dare il via ai lavori - ha spiegato Giani - prima ci sia stato un dibattito pubblico, e tutti coloro che vogliono porre dei rilievi lo possano fare. E quindi la delibera sarà poi completa anche di queste deduzioni, e delle controdeduzioni che naturalmente noi faremo. Perciò io sono molto contento anche se naturalmente la delibera Enac ancora presuppone un forte dibattito, un confronto, e quindi teoricamente anche ulteriori miglioramenti rispetto a questo progetto. Non si allungano i tempi perché io non ho mai messo tempi: ho detto che preferisco che ci voglia qualche mese in più, ma che le cose siano fatte bene, e quindi proprio per questo non ho mai messo tempi. Voglio che vi sia il dibattito, poi dopo il dibattito pubblico deduzioni e controdeduzioni, e a quel punto si procede. Cosa significa qualche mese in più, per un'opera che deve rimanere per decenni sul territorio? Deve essere fatta bene".

Bonafé (PD): "Faremo nostra parte affinchè si arrivi all’ammodernamento dell'aeroporto"

”Il via libera di Enac alla nuova soluzione tecnica per la pista dell’aeroporto di Firenze è un passo avanti importante per portare in fondo un’opera il cui dibattito si trascina da decenni. Il Partito Democratico fará la sua parte affinchè si arrivi all’ammodernamento dell’aeroporto, supportando il lavoro istituzionale per cercare la massima convergenza sull’opera e il massimo coinvolgimento dei territori interessati su cui il presidente Giani è già impegnato. Il progetto su cui Enac ha dato l’ok ci pare un buon punto di mediazione” così Simona Bonafè, segretaria del Pd toscano.

Galli (Lega): "La Sinistra resta spaccata. Noi ci esprimeremo una volta"

"Prosegue la saga relativa al futuro dell’aeroporto di Firenze - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega - con la nuova puntata che registra il via libera del Cda di Enac alla proposta che vede in 2200 metri la lunghezza della nuova pista. Il Presidente Giani esulta ma, a stretto giro, arriva la pronta replica della solita spina nel fianco del Governatore, rappresentata dal Sindaco di Sesto, che ribadisce la sua contrarietà in merito. Da parte nostra ci esprimeremo sul tema, una volta esaminati i documenti, peraltro non ancora in possesso della stessa Giunta, come direttamente a noi riferito. Vorremmo, però, sommessamente, ma fermamente ricordare a tutti che esiste, tra gli altri, un annoso problema mai seriamente affrontato, ovvero quello dell’inquinamento acustico a cui sono quotidianamente sottoposti migliaia di cittadini fiorentini che risiedono nell’area aeroportuale. Una situazione vergognosa, oltre che pericolosa per la salute pubblica che abbiamo più volte sollevato sia in Aula che in Commissione e sulla quale attendiamo ancora precise risposte.”

Tozzi (Lega): "Il rischio di arrivare ancora una volta a nulla è concreto"

"Nel 2014 l'Enac dette l'ok alla pista da 2.400 metri che avrebbe consentito un volume annuo di 4,5 milioni di passeggeri a Peretola: Carrai e Nardella esultarono, Rossi e Filippeschi no. Ci furono discussioni, incontri, dibattiti, atti. Non se ne fece niente, ovviamente. Otto anni dopo, l'Enac dà l'ok alla pista da 2.200 metri. E si riparte con le discussioni, gli incontri, i dibattiti, gli atti. Tra il dire e il fare, stavolta, c'è di mezzo la sinistra di Falchi. Insomma, il rischio di arrivare ancora una volta a nulla è concreto. Speriamo non sia l'ennesima puntata di questa stucchevole telenovela che, francamente, ha stancato tanto i fiorentini quanto quei milioni di ammiratori di F‍irenze sparsi in tutto il mondo che, per parafrase il ministro Giorgetti, ancora non comprendono perchè la culla del Rinascimento non abbia un aeroporto degno di questo nome".