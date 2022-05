I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti questa mattina intorno alle 9, per il soccorso di un cane a Talla, nell'Aretino, in località Pontenano. Un cane era caduto in un cespuglio pieno di rovi, rimanendo intrappolato. La squadra dei vigili del fuoco ha raggiunto l'animale stremato e dopo averlo immobilizzato ed imbracato lo ha riportato in una zona libera da rovi riconsegnandolo alla sua proprietaria.