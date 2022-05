Dalla cicloturistica al raduno Ford, 4 eventi a Vinci: come cambia la viabilità

Domenica 15 maggio a Vinci sono previste quattro manifestazioni, che comporteranno alcune modifiche alla viabilità. E' infatti in programma la gara podistica “Sulle vie Leonardiane”: per questo motivo verranno istituiti divieti di sosta con rimozione forzata e divieti di transito in via del Castello e piazza Guido Masi dalle ore 6 alle 18 del 15 maggio.

Sempre domenica è il giorno della manifestazione cicloturistica “Il Genio”: in questo caso ci sarà un divieto di sosta con rimozione forzata in via Roma e via Garibaldi (orario 6.30-9) e un divieto di transito in via Cerretana, dall'intersezione con via Collinare fino a via Lamporecchiana (orario 11-14): il divieto ha l'eccezione dei veicoli dei residenti in via Pascoli e in via Leopardi, che potranno circolare.

Il raduno monomarca di auto Ford porterà cambiamenti in piazza Garibaldi: divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata per circa 30 posti auto dalle ore 8 alle 13.

Per la manifestazione podistica “Una corsa geniale” il Comune ha predisposto l'istituzione temporanea di un divieto di sosta con rimozione forzata in via Rossi, sul lato sinistro all'altezza della località denominata “Pinetina della Doccia”: il divieto riguarda tre posti auto e sarà valido dalle ore 7 alle 18.

In tutti i casi è garantito in caso di urgenza, emergenza e soccorso l'immediata transitabilità della strada da parte dei veicoli di soccorso, emergenza e polizia.

“Il 15 maggio a Vinci sono in programma quattro manifestazioni, che richiameranno diverse persone – ha dichiarato l'assessore alla Mobilità Vittorio Vignozzi - Si tratta di importanti occasioni di socialità delle quali nei due anni appena trascorsi abbiamo sentito decisamente la mancanza."