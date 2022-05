Donati 10 monopattini alla municipale per insegnare l'educazione stradale

Il Gruppo Lupi dona dieci monopattini e dieci caschetto palla polizia municipale di Montopoli in Val d'Arno. L'azienda leader per gli estintori con sede a Montopoli ha consegnato al sindaco Giovanni Capecchi e alla comandante Susanna Pisanò i mezzi che serviranno per insegnare ai bambini l'educazione stradale tramite un corso apposito iniziato già da mesi.

Dalla prossima settimana si parte con le materne di Capanne in cui si spiegheranno i cartelli e non solo, sarà fatto un percorso nella frazione e poi saranno attivati i monopattini per un circuito speciale al termine del quale sarà dato un patentino. Dalla prossima annata si passerà alle elementari. Anche durante l'estate sarà portato avanti il tutto nei campi estivi.

"Vogliamo far divertire i bambini e anche aiutare i genitori. Partiremo dai più piccoli e si arriva fino alle medie. Costruiremo un finto percorso per insegnare ai bimbi a muoversi all'interno del circuito. I piccoli impareranno anche con le maestre i segnali stradali. L'idea è quella di mostrare ai bambini che la polizia locale è una figura a cui rivolgersi come punto di riferimento, non come spauracchio" afferma la comandante Pisanò.

La collaborazione col Gruppo Lupi è nata con delle finte automobili di cartone per i bambini. Da lì è venuta fuori l'idea di portare il tutto sui monopattini: l'assessora Cristina Scali ha messo la comandante in connessione con l'azienda ed è sbocciata la partnership.

Giacomo Gronchi di Gruppo Lapi ha aggiunto: "Il nostro gruppo è impegnato nella sicurezza anche come riferimento culturale. Se non partiamo dalla cultura della sicurezza fin da giovani, i problemi non diminuiscono. Il processo è lungo e complicato, ma se non si parte con progetti come questo difficilmente cambiamo la cultura delle nuove generazioni. Perciò abbiamo sposato questo progetto, così riusciamo a entrare nel concreto".

Il sindaco Capecchi ha concluso: "Sapevamo della sensibilità del Gruppo Lupi e lo ringraziamo, così come diciamo grazie alla municipale per il progetto. La collaborazione tra istituzioni e privati è cruciale nel nostro territorio. Dobbiamo continuare a rimanere a fianco per promuovere la sicurezza. Siamo soddisfatti del progetto".

Gianmarco Lotti