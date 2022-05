Martedì 17 maggio ore 20:30 in occasione di gara 2 play off La Patrie San Miniato-Pontoni Monfalcone: ingresso gratuito per tutti i medici, infermieri e il personale sanitario con la semplice esibizione del badge di riconoscimento.

È il modo in cui l’Etrusca Basket intende ringraziare tutti gli operatori sanitari per il lavoro svolto e l’impegno profuso in questi due anni di pandemia da Covid-19.