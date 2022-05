'Famiglia all inclusive' in scena a Castelfiorentino

La stagione del Teatro del Popolo di Castelfiorentino prosegue con un altro appuntamento incluso nella sezione “Castelfiorentino in scena” che sabato scorso ha visto esibirsi sul palco castellano la Compagnia Quinte scelte con “ Camere con svista”.

Sabato 14 maggio alle ore 21,00, la Compagnia Fuori da I’Comune porterà in scena “Famiglia all inclusive”.

Una donna, animata dal forte desiderio di crearsi una famiglia, accetta la surreale proposta di un agente che le offre un pacchetto per il noleggio di una famiglia al completo, nessuno escluso: marito, figli, suocera e governante tuttofare. Sarà davvero questa la chiave per una vita appagante? O il sogno della famiglia perfetta metterà a nudo, in un crescendo di situazioni paradossali e spiazzanti, i limiti, i vizi e i cinici egoismi di un nucleo familiare dal quale fare di tutto per fuggire?

Si ricorda che per l’accesso al teatro valgono le vigenti normative anti Covid e in particolare l’uso di mascherine Ffp2.

Fonte: Ufficio stampa