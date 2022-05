Incidente mortale a Orciatico di Lajatico. Il fatto è avvenuto a mezzogiorno. Non è nota la dinamica ma una vettura con una donna è rimasta coinvolta e ha preso fuoco. La donna è stata inizialmente soccorsa in via Nuova da un'automedica della Misericordia di Peccioli oltre all'elisoccorso Pegaso. L'elicottero purtroppo è dovuto rientrare prima del tempo a seguito della constatazione del decesso della 57enne.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO