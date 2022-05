Problemi allo storico ippocastano di Gambassi Terme

L'ippocastano di Gambassi Terme non se la passa bene. L'albero, che si trova nel centro del capoluogo comunale, è un punto di riferimento per molti gambassini, è un tratto distintivo. Ma adesso rischia molto, a causa di una malattia che lo ha colpito da tempo.

"L'ippocastano mostra i sintomi di una malattia che non viene intaccata dalle cure" ha scritto il sindaco Paolo Campinoti su Facebook. Nel post ha rilevato l'incedere della ferita interna, che sta continuando a crescere: "La pericolosità, come si può capire anche dalle transenne in loco da tempo, è elevata e in crescita".

Non ci sarà abbattimento, almeno per il momento. "Assieme agli agronomi abbiamo deciso di non abbatterlo - continua Campinoti - ma andremo avanti con una riduzione dei rami più grandi e pericolosi. Privarsi della bellezza infinita di quest'albero è un vero e proprio dolore ma gli dobbiamo un ultimo tentativo di conservazione prima di una soluzione che allo stato attuale sembra la più probabile".