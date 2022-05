Iscrizioni 'annullate' alle primarie di Empoli e Capraia, genitori infuriati: "Come lo dirò a mia figlia"

I genitori dei bimbi iscritti alla scuola primaria di Ponzano sono sul piede di guerra per quanto riguarda le iscrizioni all'anno scolastico 2022/23 presso la scuola della frazione empolese.

"Vogliamo denunciare un'incomprensibile decisione comunicataci dal dirigente dell'Istituto Comprensivo Empoli est, professor Venturelli, giovedì 5 maggio" esordisce la lettera inviata alla nostra redazione.

"La scuola, più di un mese fa, a detta del preside, ha regolarmente ricevuto la comunicazione dall'USR (Ufficio Scolastico Regionale) riguardo l'organico di diritto per formare 2 classi prime alla primaria di Ponzano, come da lui stesso richiesto per un numero di 42 iscrizioni. Stranamente, a fine aprile, chissà per quale intoppo burocratico, chissà per responsabilità di chi, in tempo di covid in cui è stato deliberato che le classi pollaio saranno abolite, solo la scuola di Ponzano (in tutto l'istituto), viene decurtata di un corso da parte dell’Usr, che revoca, quindi, la precedente comunicazione in cui confermava i 2 corsi (uno a tempo corto e uno a tempo lungo), e sancisce la formazione di una classe pollaio di 26 alunni, ridistribuendo obbligatoriamente i rimanenti su un’altra scuola dell’istituto Empoli est.

Il dirigente - prosegue la lettera dei genitori empolesi - riferisce ai genitori che 16 bambini iscritti a Ponzano non potranno più frequentare la suddetta scuola. Con grande nostro stupore, asserisce di non poter intervenire in questa questione, quando in realtà è sua premura, competenza e responsabilità tutelare la scelta di 42 bambini iscritti e fino ad ora confermati nella sua scuola, perché i genitori avevano ricevuto conferma di tale ammissione.

I genitori vengono posti davanti ad una realtà inattesa ed incomprensibile, alla scelta obbligata di un'altra scuola, lontana dal quartiere, che nessuno ha inserito tra le proprie eventuali preferenze, tutto ciò per di più a iscrizioni chiuse da oltre 3 mesi, quando tutte le altre scuole sono già al completo. Famiglie in balia di una decisione improvvisa senza una logica, che stravolge anche l’assetto organizzativo familiare.

Si toglie a genitori e bambini - continuano i genitori - l'opportunità e la serenità di una scelta sia logistica, che formativa, come è consentito a tutti in tempi di iscrizione (gennaio). Questa comunicazione arrivata a maggio, risulta inaccettabile e incomprensibile, oltre a ledere il diritto di ogni genitore di scegliere la scuola e l’offerta formativa per il proprio figlio. Ponzano, la cenerentola di tutto l'istituto. Perché? I bambini per 2 classi ci sono!

"Denunciamo le responsabilità dell’istituto Empoli Est e dell'Usr - promettono i genitori - e chiederemo l'intervento della nostra Sindaca; denunceremo come possibile questa situazione ingiustificabile.

Problema analogo per alcuni genitori di Capraia e Limite, i cui figli non sono stati ammessi alla prima elementare della scuola primaria C. Corti per il prossimo anno scolastico

"Sono 30 bambini e devono fare una classe di 22 - si lamenta sui social un padre - quindi avrebbero lasciato fuori chi non ha certi requisiti. Peccato che siamo a metà maggio, una decisione poco seria da parte della scuola". Infatti, spiega l'uomo, a quanto pare vi è stato un dietrofront della scuola: a gennaio la piccola era stata iscritta, ma ora, a metà maggio, è stata all'improvviso "scartata".

"Non so se ho più imbarazzo per voi addetti ai lavori o nello spiegare a mia figlia che non potrà andare a scuola insieme ai suoi amici. Vergogna" si conclude l'amaro sfogo del genitore.