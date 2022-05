Lavori urgenti di Acque in Valvirginio a Montespertoli

Acque comunica che, per consentire un intervento urgente sulla rete idrica nel comune di Montespertoli, dalle ore 22.30 di giovedì 12 alle ore 4.00 di venerdì 13 maggio, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in via del Virginio e in via Castiglioni (nel tratto di strada compreso tra i numeri civici 17-41 e 24-56).

Il ripristino del servizio potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa