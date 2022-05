Riaprirà l'11 giugno la piscina di Montespertoli al Molino del Ponte

La piscina comunale di Molino del Ponte riaprirà le porte ai cittadini a partire da sabato 11 Giugno 2022. Grazie agli interventi di manutenzione programmata nel corso delle ultime stagioni, lo scorso anno è stato possibile riaprire la vasca grande. Per quanto riguarda la vasca piccola, le cui caratteristiche non rispettano più la normativa vigente sugli impianti pubblici, è stato deciso di trasformare l'area in una spiaggia attrezzata e quest'anno, con un ulteriore investimento, saranno installati attrezzature ludiche per bambini.

Lo scorso anno l'affluenza dei montespertolesi e di tanti altri cittadini arrivati dai paesi limitrofi è stata alta, pur ancora nelle limitazioni dovute al Covid-19. Per la prossima estate, nella ritrovata libertà e senza particolari limitazioni, si auspica un afflusso di proporzioni importanti.

Nelle prossime settimane saranno pubblicati dalla società sulla pagina Facebook @Piscina-Montespertoli-il-Molino le informazioni riguardanti orari e attività che interesseranno l'impianto nella stagione estiva. A tal proposito, si informa che saranno organizzati anche i corsi di nuoto, come di consueto.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3665277751.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa