Ponte sull'Elsa a Certaldo, Gandola (FI): "Mancano i documenti dopo 5 mesi"

"Dov'è il progetto preliminare sull'adeguamento del Ponte sull'Elsa a Certaldo? Dopo 5 mesi dall'annuncio reso noto dall'Amministrazione ancora aleggia un velo di incertezza. Basta chiacchiere, vogliamo vedere tutti gli atti al più presto. Sul punto è già pronta sulla mia scrivania l'interrogazione che sarà presentata in Città Metropolitana entro poche ore. Non accetteremo più mezze frasi, vogliamo vedere tutti gli atti e li vogliamo vedere subito": è intervenuto così ad un incontro in Valdelsa Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Italia nel Centrodestra per il cambiamento.

Il consigliere ha poi aggiunto: "Del nuovo ponte se ne parla 'a vuoto' oramai da troppo tempo senza mai presentare un documento. La realizzazione della nuova rotatoria in località 'La Baccana' all'innesto della strada provinciale 1 'di San Gimignano' con la Sp 64 (Certaldese) e con le viabilità comunali come avverrà? Abbiamo solo un disegno, ma gli altri atti per partire con i lavori? Quale è poi il cronoprogramma sull'ampliamento della carreggiata del ponte? Quanti e dove sono i finanziamenti? Sono sufficienti? Non accetteremo più rinvii, vogliamo vedere gli atti, lo ripeto, non possiamo più attendere, dobbiamo procedere all'adeguamento funzionale del ponte perché possa supportare la mole di traffico attuale e futura, mettendo in sicurezza la critica e fragilissima viabilità di Certaldo e di questa fondamentale area della Valdelsa".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze