Ponte sull'Orme, accordo Comune-Regione per il finanziamento

La giunta comunale di Empoli ha approvato lo schema di accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di Empoli per l'intervento di sostituzione della struttura dell'impalcato del ponte sul fiume Orme, lungo la Statale 67 (via Tosco Romagnola Sud) con travata a campata unica in cemento armato. Si tratta del documento che va a esplicitare i rapporti fra le parti alla luce del finanziamento regionale concesso per la realizzazione dell'opera: l'importo complessivo dei lavori, come specificato nel progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale in data 30/12/2021, ammonta a 930mila euro, iva inclusa, ed è finanziato per 490mila euro dalla Regione Toscana, 175mila euro dalla Città Metropolitana di Firenze e per 265mila euro dal Comune di Empoli.

Dopo l'approvazione, avvenuta con deliberazione della Giunta comunale n.83 del 4 maggio 2022, lo schema di accordo verrà sottoscritto da Comune di Empoli e Regione Toscana. Intanto si sono appena concluse le fasi di gara dei lavori e di verifica dei requisiti, a breve verrà pubblicata la determina di aggiudicazione definitiva con conseguente firma del contratto e avvio dell'intervento previsto in estate, approfittando della stagione secca e della più bassa probabilità di piogge e allagamenti dell’alveo del torrente Orme dove si svolgeranno la maggior parte dei lavori.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa