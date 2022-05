San Donato Tavarnelle in Lega Pro, grande festa al Pianigiani

Il San Donato Tavarnelle scenderà in campo per l'ultima giornata di campionato allo stadio 'Pianigiani' di Tavarnelle val di Pesa domenica 15 maggio alle ore 16 contro il Cannara.

L'invito è rivolto a tutta la comunità di recarsi allo stadio per celebrare una annata che resterà indelebilmente nel cuore e nei ricordi di questa società. Dopo la vittoria nel precedente turno di campionato in trasferta contro il Flaminia, la squadra di mister Paolo Indiani e del presidente Andrea Bacci, ha certificato la vittoria del girone E della serie D e quindi la promozione in Lega Pro.

La società sta preparando una coreografia e una merenda da offrire a tutti i partecipanti alla giornata allo stadio al termine della partita.

Tutti i tesserati del settore giovanile e la scuola calcio sono convocati alle ore 15 per partecipare ad una grande festa collettiva e scrivere così ancora una volta una pagina indimenticabile di questa annata incredibile che vede il San Donato Tavarnelle approdare per la prima volta in Lega Pro.

Il prezzo del tagliando sarà di 10 euro.

Tutti i tesserati del settore giovanile e della scuola calcio entreranno gratuitamente.