Cimitero Sant'Andrea, ampliamento che vale 1,6 milioni di euro

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione dei nuovi loculi nel cimitero di Sant'Andrea, in particolare del secondo lotto dell'edificio centrale. L'ampliamento della struttura di via Val d'Orme è una delle opere contenute nel piano triennale delle opere pubbliche annualità 2022. L'importo totale del progetto ammonta a 1.670.000 euro.

La volontà dell'amministrazione è ampliare il cimitero comunale di Sant'Andrea con la realizzazione di nuovi spazi da mettere a disposizione della comunità. L'attuale struttura dispone infatti di un numero di loculi liberi ridotti in prospettiva dei prossimi anni e pertanto è stato necessario pianificare le necessarie fasi attuative dell'intervento.

L'ufficio Tecnico comunale è stato quindi incaricato di predisporre una idonea soluzione progettuale per la costruzione del secondo lotto dell'edificio centrale. La nuova costruzione sarà in continuità del primo lotto e si svilupperà su piano terra, primo e secondo piano, i quali saranno collegati tra loro con il primo lotto e serviti dal nuovo gruppo scale, oltre all’ascensore esistente realizzato con il primo lotto che consentirà il superamento delle barriere architettoniche. I nuovi loculi saranno suddivisi in cappelle: complessivamente per i tre piani è prevista la realizzazione di 684 loculi.

È già stata affidata l'esecuzione dei sondaggi geognostici dei terreni, passaggio necessario per la realizzazione del progetto strutturale e per la redazione del progetto esecutivo dell'opera.

È obiettivo dell’amministrazione comunale completare la procedura di gara entro l'anno.

Come ha sottolineato il vice sindaco, i cimiteri sono luoghi di rifugio del corpo e dell’anima. Lo sono per i defunti, ma anche per i familiari e gli amici che restano. Questo investimento vuole continuare a garantire un servizio cimiteriale efficiente ed efficace al fine di supportare i cittadini in uno dei momenti più difficili della propria vita.

--

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa