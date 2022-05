Sta per spaccare il finestrino di un’auto per rubare, bloccato e denunciato

Bloccato dalla municipale mentre stava per rompere il finestrino di un’auto per rubare. È successo domenica scorsa in via Palazzuolo. Una pattuglia dell'Autoreparto in servizio nella zona ha notato una persona con volto coperto da mascherina e con il cappuccio della felpa tirato sulla testa mentre, armata di una grossa pietra, stava cercando di rompere il finestrino di una vettura in sosta verosimilmente per rubare. Gli agenti hanno intimato alla persona di fermarsi ma per tutta risposta è data alla fuga. È quindi iniziato un inseguimento e alla fine gli agenti sono riusciti a bloccarla. Si tratta di un minorenne straniero. Il ragazzo, senza documenti, è stato accompagnato al comando per accertamenti. Per lui è scattata la denuncia per tentato furto aggravato.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa