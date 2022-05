A scuola di scrittura con gli studenti del Virgilio e Daniele Nicastro

Al Liceo Virgilio c’è un gruppo di giovani scrittori che, quest’anno, tra un’interrogazione e un compito si sono impegnati in una bottega artigiana molto speciale.

Con il sostegno concreto della Fondazione Petralli e l’apporto organizzativo e logistico di Promocultura, abbiamo infatti avuto la possibilità di essere presi per mano nell’avventura di scrivere da Daniele Nicastro attraverso un percorso di lettura e scrittura ricchissimo di stimoli ed estremamente concreto: davvero la bottega di un mestiere.

Idee, personaggi, ambientazione, trama, incipit e narrazione sono stati alcuni dei passi in cui Daniele Nicastro ci ha accompagnati, proprio come un fratello maggiore, o quello zio preferito che è sempre rimasto giovane dentro. Gli spunti

venivano dappertutto, films, serie, videogiochi, giochi di ruolo e manga, tutto ciò che può servire a costruire una bella storia. Un lavoro concreto e di cesello di storie e parole si che è incentrato proprio sul processo di scrittura a cui i ragazzi sono stati

chiamati in un dialogo serrato con uno che, della scrittura ha fatto proprio il suo pane quotidiano.

Così parlano i ragazzi di una esperienza che li ha arricchiti ed entusiasmati:

Jennifer: Frequento il secondo anno del Liceo Linguistico e mi sono appassionata alla scrittura durante il lockdown del 2020. Ho apprezzato molto questa iniziativa e ringrazio la mia scuola, la Fondazione Petralli e ovviamente Daniele Nicastro.

L’esperienza che ho vissuto è stata unica. Mi ha fatto crescere e maturare. Grazie alle lezioni ho potuto migliorare la mia scrittura, trovare un mio stile personale. Ho imparato davvero tanto. Grazie Daniele Nicastro per avermi dato degli ottimi

consigli e spunti. Sei una guida eccezionale!

Dimitri: Imparare con Daniele Nicastro è un'esperienza senza pari. Un vero professionista dal cuore d’oro, disposto ad ascoltare ogni mia domanda e incertezza, e che come un mentore in un romanzo di formazione mi ha aiutato a migliorare la mia scrittura – già da prima una grande passione e valvola di sfogo – ma anche a crescere come persona, allargando i miei orizzonti. E adesso non ho dubbi: il mio futuro, voglio che sia il mestiere di scrivere. Daniele, ti ringrazio dal profondo.

Il 22 aprile si è concluso il seminario di scrittura, ma non siamo riusciti a separarci davvero da Daniele che sarà ospite di nuovo al Liceo Virgilio in occasione della premiazione della 6 edizione del Concorso letterario che si terrà nei giardini della

sede del Liceo di via Fabiani il 31 maggio alle 15.30.

Fonte: Liceo 'Virgilio' di Empoli