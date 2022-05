Alle Case del Popolo di Vinci si prenotano visite mediche con lo Sportello Intergenerazionale

Si chiama Sportello Intergenerazionale ed è messo a disposizione dalle Case del popolo di Vinci in prima battuta. Si tratta di uno sportello gratuito per abbattere le barriere dell'approccio alla tecnologia per i più anziani, organizzato nel progetto 10 case per una comunità.

Questo servizio consisterà in uno sportello digitale rivolto a chiunque abbia bisogno di un ausilio tecnologico.

Fra i servizi offerti vi saranno:

- attivazione spid;

- prenotazione visite mediche;

- prenotazione vaccini;

- procedure per pagamenti con PagoPa;

- utilizzo base di smartphone, computer e altri dispositivi elettronici.

Lo sportello sarà attivo dalle 10 alle 12 nei seguenti giorni e luoghi:

14 maggio - Sovigliana

4 giugno - Vinci

2 luglio - Apparita