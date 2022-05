Auto contro cinghiale, grave 40enne. L'animale è morto

La sua auto si è scontrata con un cinghiale e ha provocato gravi danni alla conducente di 40 anni. Questa mattina in via dei Biagioni a Spianate di Altopascio una donna è stata ricoverata in gravi condizioni dopo l'impatto con l'ungulato. Il fatto è accaduto alle prime ore del mattino, il cinghiale è morto sul colpo. Allertato anche Pegaso che però non è stato chiamato in causa.

Coldiretti di Lucca ha sottolineato in una nota come in Toscana si registri un incidente causato da animali ogni 48 ore

e che la regione si trova al primo posto negli incidenti con investimenti di animali con 27 sinistri.