Bilancio soddisfacente del TNT Empoli alla Coppa del Tirreno

Bilancio soddisfacente del T.N.T. Empoli alla Coppa del Tirreno - 2° Memorial 'Andrea Matteucci' presso la piscina olimpica 'Camalich' di Livono. I portacolori di Categoria del club biancazzurro hanno sommato un oro, due argenti e tre bronzi chiudendo la rassegna nazionale 17esimi con 68 punti. Nella vasca lunga a otto corsie Pietro Testi (classe 2006) ha vinto i 400 stile Ragazzi mentre la piazza d'onore è stata colta da Ester Iula (2004) sui 200 farfalla Assoluti e Niccolò Dini (2005) nei 50 rana Juniores maschili. Gradino inferiore del podio, quindi, per Matilde Milli (2007) sui 50 rana Juniores femminili, Anita Savino (2006) nei 100 farfalla Assoluti e Matteo Prislei (2004) sui 50 dorso Assoluti. Il rispettivo contributo alla classifica generale è pure stato dato, in ordine alfabetico, da Ginevra Barnini, Sirio Bartalucci, Silvia Maioli Bianconi, Valerio Boeti, Emilia Borselli, Marco Buti, Andrea Leonardo Doccini, Vittoria Giovannetti, Manuel Landini, Leonardo Mancini, Mattia Merighi, Ginevra Milli, Andrea Nania, Giuditta Pagli e Chiara Russetti.

Sette medaglie, a loro volta, sono state inanellate dagli Esordienti della società presieduta da Giovanni Pistelli nel 7° trofeo 'Festa della mamma' andato in scena a Calenzano. Per i concorrenti 'A' è arrivato il successo di Melania Doccini (classe 2011) nei 200 misti. Da parte sua, Lavinia Savino (2010) ha conquistato l'argento sui 100 rana e Nassim Salamate (2010) si è intascata il bronzo nei 200 stile. Tra gli atleti del gruppo 'B', poi, sono stati acquisiti un primo, due secondi e un terzo posto per un totale di 58 punti con relativa 14a posizione in graduatoria.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli - Ufficio stampa