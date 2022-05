Convocato consiglio comunale a Castelfranco di Sotto

A Castelfranco di Sotto è convocata la riunione del Consiglio Comunale, in seduta straordinaria ed in prima convocazione, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto e dell’art. 25 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, per il giorno 16.05.2022 alle ore 18.30 presso la Sala Consiliare, per la discussione degli argomenti di seguito.

1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO E NOMINA SCRUTATORI.

2. INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI.

3. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 29.04.2022.

4. REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. MODIFICA.

5. REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE – MODIFICA.