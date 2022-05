Dem Festival 2022, tra gli ospiti Renzi, Letta, Calenda e Guerini

Torna Matteo Renzi a Empoli ospite del Dem Festival (19-22 maggio 2022): uno dei nomi di punta della manifestazione empolese, l'ex segretario Pd ora senatore e leader di Italia Viva, sarà presente giovedì 19 alle 21.30 per parlare dei 10 anni di Italia. Bene Comune, moderato dalla direttrice del quotidiano La Nazione Agnese Pini.

Una scelta controcorrente, per utilizzare un termine caro a Renzi? "Noi privilegiamo il dibattito - spiega il segretario del Pd cittadino Lorenzo Cei -. Negli scorsi anni abbiamo ospitato D'Alema, uno dei politici più polarizzanti della scena italiana, lo scorso anno Casini. Per noi è prioritario il dibattito".

Sarà presente anche Achille Occhetto (sabato 21 alle 15), ex leader Pds autore della svolta della Bolognina, Carlo Calenda, (venerdì 20 alle 18) leader di Azione. E altri nomi interni al Partito Democratico come il ministro della Difesa Lorenzo Guerini (venerdì 20 alle 21.30), i parlamentari di zona Dario Parrini, Luca Lotti e Laura Cantini, la consigliera comunale Laura Sparavigna e ovviamente i sindaci dell'Empolese Valdelsa. Grande appuntamento anche con Enrico Letta sabato 21 alle 16.30, stavolta in presenza dopo che nel 2021 ci fu un collegamento in streaming. Dalla Regione arriveranno Iacopo Melio ed Enrico Sostegni. Chiusura con Brenda Barnini ed Eugenio Giani domenica 22 alle 21.30.

Vari temi per il programma molto ambizioso del Dem Festival: dal lavoro alla parità di genere, dall'educazione sessuale alla giustizia sociale per non parlare del Pnrr. Sarà presente anche un'area per bambini con tanti laboratori e il teatro dedicato ai più piccoli. Gli incontri principali saranno disponibili in streaming sulle pagine Facebook del Dem Festival oltre che del Pd Empoli.

Il programma completo sarà disponibile sul sito del Dem Festival.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO