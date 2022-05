Dopo 65 anni Primo Palatresi lascia l'attività di parrucchiere, il ringraziamento del sindaco

Festeggiate le ‘nozze di platino’ con il lavoro, Primo Palatresi ha lasciato l’attività di parrucchiere dopo 65 anni durante i quali è stato conosciuto ed apprezzato da diverse generazioni di cerretesi. In questi giorni il Sindaco Simona Rossetti ha voluto incontrarlo per salutarlo e soprattutto per ringraziarlo per l’impegno profuso.

“E’ bello riconoscere pubblicamente il ruolo che Primo Palatresi ha svolto nella ‘sua’ Cerreto Guidi per 65 anni – sottolinea Simona Rossetti - il negozio che è ora gestito dal nipote Stefano, è un punto di riferimento per la comunità rappresentando qualcosa in più di un’attività professionale perché Primo ha stabilito un vero e proprio patrimonio di relazioni con le persone. Primo ha fatto molto per il paese impegnandosi nell’organizzazione della corsa ciclistica portando sempre un prezioso contributo per il bene di Cerreto Guidi”.

L’attività di Primo Palatresi è iniziata nel lontano 1956 con vari spostamenti fino al trasferimento nel 1990 nell’attuale sede di Via Roma, all’ingresso di Cerreto Guidi.

Primo Palatresi ha avuto, per anni, incarichi nel locale comitato artigianale ed è stato anche maestro di ‘barbe e taglio’ in una scuola per oltre 30 anni.

Un impegno riconosciuto ufficialmente dalla Camera di Commercio di Firenze che gli ha attribuito la targa di “Maestro artigiano toscano” che premia le capacità professionali e l’attitudine all’insegnamento del mestiere.

All’attività di parrucchiere lasciata ora, a oltre 90 anni di età, nelle mani del nipote, ha accompagnato l’impegno nello sport essendo l’organizzatore dal 1958 della prestigiosa corsa ciclistica riservata a Elite e Under 23 che si disputa a fine agosto lungo le strade di Cerreto Guidi con il patrocinio del Comune.