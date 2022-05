Doppio cognome, il pubblico di gonews.it si divide

Si fa un gran parlare del doppio cognome per i bambini o le bambine. Il pubblico di gonews che ne pensa? La risposta è difficile da dare, anche perché la situazione emersa dal sondaggio è complicata: si vedono ben tre fazioni differenti, anche se la maggior parte delle persone è favorevole.

Il 38.74% dice "Sì ma che non sia un obbligo"; il 32.78% dice "No perché crea confusione"; il 28.48% pensa "Sì per rispetto alle madri". Forte prevalenza del sì, dunque, ma tre fazioni che se la lottano punto a punto.

Vi ricordiamo inoltre che in homepage trovate il nuovo sondaggio, da votare entro giovedì prossimo.