Galleria degli Uffizi aperta di sera a 1 euro. E' quanto avverrà sabato 14 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei. Gli Uffizi spalancheranno le loro porte 'by night' al pubblico per un'apertura straordinaria dalle 19 alle 22. Non c'è obbligo di prenotazione, restano in vigore le gratuità previste dalla normativa per i musei statali.