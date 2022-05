Giornata Internazionale dell'Infermiere, messaggi di pace da Pistoia: il video

"Anche la guerra è un percorso di malattia". È uno dei tanti messaggi contenuti nel video che, in occasione della Giornata internazionale dell’Infermiere, ha realizzato il personale infermieristico che opera nelle strutture territoriali e ospedaliere dell’area pistoiese.

"Oggi si celebra in tutto il mondo una professione che negli ultimi due anni ha affrontato uno dei periodi più difficili: persone che immerse nella consapevolezza del dramma e investite dal desiderio di aiutare, non hanno mai fatto mancare un gesto di vicinanza, un sorriso di compassione. Questa è l’immagine che, celebrando questa ricorrenza, vorrei i cittadini avessero degli Infermieri, questo il nostro impegno. Impegno che, in linea con lo spirito innovativo della nostra fondatrice, dovrà spingerci a pensare al futuro ed alle sue sfide sempre più orientate a garantire competenza, vicinanza e percorsi di salute appropriati e di qualità", ha scritto ai colleghi infermieri il dottor Paolo Zoppi, direttore del Dipartimento infermieristico dell’Azienda.

E nella Giornata dedicata al lavoro gli infermieri essi dagli ospedali di Pescia e Pistoia, dal Piot di San Marcello, dalle Case della Salute e dai presidi territoriali hanno voluto inviare i loro messaggi di Pace. Il video

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa