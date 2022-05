La giornalista Ilaria Bonuccelli riceve una lettera dal carcere: "Non restate in silenzio"

Arrivata in redazione come ogni giorno per lavorare, le viene consegnata la posta del giorno. C'è una lettera da parte di un detenuto, in carcere per tentato omicidio e maltrattamenti contro la (quasi) ex moglie, che scrive alla giornalista che si è occupata del caso facendole sapere di non aver gradito il suo interesse riguardo alla vicenda.

A denunciarlo è la stessa destinataria della lettera Ilaria Bonuccelli, giornalista de Il Tirreno e scrittrice. Bonuccelli ha deciso di rendere pubblico l'accaduto, tramite un post su facebook, lanciando un appello: "Non ci lasciate sole a combattere contro i violenti e non restate in silenzio". Così comincia il post dove la giornalista racconta della lettera spedita da una cella del carcere di Verona.

"Lo infastidisce che mi sia occupata e mi occupi della sua (quasi) ex moglie. Che abbia segnalato che, malgrado i divieti della magistratura, per mesi (in passato) ha inviato dal carcere di Massa, Pisa e anche Verona lettere minatorie alla ex compagna. Lettere nelle quali la minacciava di gambizzarla e di molto altro" scrive Bonuccelli. "Ora, questo signore, pretende - con questa lettera - che io scriva che è una persona perbene. Che non sono vere quelle parole dette "ogni tanto", così, per rabbia. Come quelle intercettate (legalmente) in carcere a Massa, ad esempio. O quelle scritte nelle decine di lettere, agli atti del suo processo".

Chiedendosi come la lettera possa essere arrivata a lei, "passando senza problema il visto censura del carcere", la giornalista afferma inoltre di non farsi intimorire: "Non mi spaventano le lettere dal carcere. Continuerò a occuparmi di donne vittime di violenza, con tutta l'energia e con tutti i mezzi di cui dispongo". A spaventarla, afferma, è il silenzio. Per questo, "ho scelto di parlare, per essere creduta, non essere isolata, sconfiggere la paura, non essere lasciata sola. Sono sicura funzionerà" conclude Bonuccelli.

Molti i commenti in sostegno alla giornalista Ilaria Bonuccelli, a cui su unisce tutta la redazione di gonews.it, che esprime piena solidarietà e vicinanza.

Consiglio regionale: "Toscana non lasci sola nelle sue battaglie la giornalista Ilaria Bonuccelli"

Ilaria Bonuccelli non va lasciata sola, serve che tutta la Toscana stia dalla sua parte e sostenga le sue battaglie, come quelle di tutte le altre donne vittime di violenze e minacce, prima che sia troppo tardi. Per una volta dovremo essere noi ad essere la voce di Ilaria. Lo scrive sul suo profilo facebook il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, esprimendo solidarietà e vicinanza alla giornalista del Tirreno e scrittrice.

Ilaria Bonuccelli, ricorda il presidente nel suo post, è una donna che con la sua penna aiuta altre donne, denuncia casi di violenza e aiuta a denunciare, e lotta per cambiare le leggi che invece di proteggere umiliano le donne. E oggi, spiega ancora, ha ricevuto una lettera di un detenuto condannato per tentato omicidio e maltrattamenti, che scrive lettere dal carcere, malgrado i divieti della magistratura, anche alla ex compagna, per minacciarla di gambizzarla. E oggi anche a Ilaria Bonuccelli, per farle sapere che non gradisce che si occupi di lui e, forse, anche per farle sapere che sa dove lavora. Da qui l’appello del presidente affinché la giornalista non sia lasciata sola nella sua battaglia.

Galletti (M5S): "Non rimanere indifferenti"

"Solidarietà a Ilaria Bonuccelli giornalista, scrittrice e attivista. Una donna che da anni si batte per fare opera di informazione e sensibilizzazione contro il fenomeno della violenza di genere. Per un impegno che porta avanti con grande dedizione Ilaria si è trovata a dover fare i conti con la rabbia di un uomo, detenuto nel carcere di Verona e con dei trascorsi violenti. Questa persona non ha gradito le ricerche sulla sua (quasi) ex moglie ed ha ritenuto opportuno farle presente attraverso una lettera che incredibilmente è riuscita a passare dalle maglie dei controlli del carcere, che sapeva dove lavorava e che la giornalista avrebbe fatto meglio a rivedere le proprie posizioni sulla vicenda. Ebbene la violenza contro le donne e non solo, contro chiunque, inzia quando certe opere di intimidazione trovano spazio tra il silenzio dell’opinione pubblica".

"Chiedo alla Toscana non violenta, a tutte le donne e gli uomini di buon senso, di non rimanere indifferenti di fronte a tale episodio, grave perché reiterato più volte dalla stessa persona e con più violenza verso la ex compagna. Proporrò oggi stesso al Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo una mozione unitaria di solidarietà e un impegno da parte delle istituzioni affinché situazioni del genere non capitino più". Così Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle in Regione Toscana.

Torselli (FdI): "Grave che ad essere ricattata sia una giornalista per il suo impegno civile"

"Solidarietà alla giornalista de Il Tirreno Ilaria Bonuccelli, che ha ricevuto delle lettere di minacce da un uomo detenuto in carcere per tentato omicidio e maltrattamenti ai danni della ex moglie. Bonuccelli dà voce quotidianamente alle donne vittime di violenza. A questo soggetto non andava bene che la giornalista si stesse occupando della sua storia. Vessazioni e minacce verbali, da chiunque provengano, devono essere condannate con forza. È ancora più grave che ad essere ricattata sia una giornalista per il suo impegno civile. Ci chiediamo come sia possibile che da un carcere siano uscite lettere di minaccia prima alla ex moglie del detenuto ed adesso a Bonuccelli" lo dichiara Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano.