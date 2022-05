"La tua pratica on line" promossa dal Comune di Volterra e il Gruppo Maggioli

Si è svolta martedì 10 maggio una importante iniziativa promossa dal Comune di Volterra e il Gruppo Maggioli dal titolo " La tua pratica on line" destinata a cambiare completamente il rapporto tra l'Ente pubblico e i cittadini. Il Comune di Volterra sta facendo grandi passi in avanti verso le necessità dell'utente, adeguandosi ai ritmi nuovi e più dinamici del nostro fare quotidiano. Cambierà il modo di approcciarsi alla pubblica amministrazione, con modalità semplificata.

Organizzare al meglio il rapporto con gli uffici comunali per fornire in maniera più efficace possibile le risposte alle richieste e alle necessità della cittadinanza, è un'azione necessaria che da anni viene richiesta dai cittadini come dagli stessi amministratori.

“Vogliamo una pubblica amministrazione che possa diventare sia nuova e tecnologica, ma rimanendo umana e vicina a chi non ha dimestichezza con la tecnologia, la fase di avvio al servizio sarà un momento importante di messa a punto, in cui il feedback con gli utenti contribuirà all'ottimizzazione dello stesso afferma il Sindaco Santi”. Un ringraziamento va ai sistemi informativi comunali, per il costante impegno e la professionalità nel portare avanti il processo di digitalizzazione interno al Comune.

“Cambiare vuol dire, rendere più agile la pubblica amministrazione utilizzando nuovi strumenti necessari ad adeguarsi ai tempi che cambiano conclude Santi”.