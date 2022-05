Lavori per l'Ecopark, cambia la viabilità a Ponte a Elsa

Parte l’intervento di drenaggio dell’acqua con idrovore dall’interrato del complesso di via Piero Gobetti a Ponte a Elsa (Empoli).

Sabato 14 maggio 2022, dalle 8 alle 18, si rendono necessari alcuni provvedimenti temporanei alla viabilità nelle vie Rinaldo Cioni e Dino Caponi.

Verranno apposti i divieti di sosta per il tempo strettamente necessario alle operazioni e saranno rimossi alla conclusione.

Il parcheggio prospiciente al complesso rimarrà libero e fruibile per la cittadinanza.

NEL DETTAGLIO - Via Rinaldo Cioni, tratto compreso fra Via Gobetti e Via Caponi, Divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività citata in premessa, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Restringimento di carreggiata con istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, ripristinando in sicurezza la viabilità nei due sensi di marcia non appena eseguite le suddette operazioni nonché negli orari non compresi dalla presente ordinanza.

Via Dino Caponi, tratto compreso fra il civico n. 44 e il civico n. 64, Divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione, dell’attività citata in premessa, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Restringimento di carreggiata con istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, ripristinando in sicurezza la viabilità nei due sensi di marcia non appena, eseguite le suddette operazioni nonché negli orari non compresi dalla presente ordinanza.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa