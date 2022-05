Le imprese di zona donano un mezzo a La Pietra d'Angolo

A San Miniato, in Piazza della Repubblica, di fronte alla sede de La Pietra d'Angolo, si è svolta questa mattina, 12 maggio, alle ore 12, l'inaugurazione del nuovo mezzo (un Doblò attrezzato per il trasporto di disabili) donato alla cooperativa sociale da una serie di imprese locali grazie alla SMG – Società Mobilità Garantita di Montecatini Terme. Presenti il Vescovo, Mons. A. Migliavacca, il Sindaco Giglioli oltre allo staff di SMG, molti degli sponsor e larga parte degli operatori della Cooperativa oltre alle ragazze della Casa Famiglia Caritas. Quasi unanime il commento di Mons. Migliavacca, Giglioli e del Presidente della Cooperativa Michela De Vita: “un regalo prezioso, non solo per tutta la cooperativa, ma per tutta la comunità, data la varietà e l'importanza dei servizi svolti da La Pietra d'Angolo sul territorio”. La cerimonia è proseguita con la consegna degli attestati agli imprenditori e con un rinfresco per tutti i partecipanti.

Di seguito la lista delle imprese che hanno dato il loro contributo:

• Autotrasporti LAI Srl

• Bovat Srl

• Conceria Ambassador Spa

• Conceria Bertini Franco 1972 Srl

• Conceria Superior Spa

• Conceria Zuma Pelli Pregiate Srl

• Cuoificio S.G. Srl

• Di Gianni Carrozzeria Srl

• Dolmen Spa

• Futura Srl

• Gazzarrini Mario Srl Conceria al Cromo

• Ghizzanpelli Frigo Srl

• Lasertek Srl

• Loran Coffee Distribution di Lovino Giuseppe

• Mancini Trasporti Srl

• Ostuni Auto Sas

• Ottica Mascagni Srl

• Reptilis Srl

• Sima Snc di Brogi M e Filomena S.

• Sottovuoto Caciagli Renato & C.

• Spaccatrice Pelli's Srl

• Tecnologia e Colore Design Srl

• Tranceria Iommi Giorgio e C. Snc

Fonte: La Pietra d'Angolo