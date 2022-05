Mancanza di personale, sciopero del personale Trenitalia domenica 15 e lunedì 16 maggio

"A distanza di quasi tre mesi dallo sciopero di otto ore indetto, che ha di fatto interrotto qualsiasi tipo di trattativa con la dirigenza regionale di Trenitalia, Filt-Cgil Fit-Cisl Uiltrasporti Ugl Fast e Orsa proclamano un'altra serrata di tutto il personale di Trenitalia della Toscana prevista dalle ore 03:31 del 15 maggio alle ore 02:30 del 16 maggio". Con questa nota i sindacati hanno annunciato lo sciopero previsto per domenica e lunedì.

"Il tentativo da parte aziendale di riuscire ad arginare le problematiche che stiamo riportando da oramai troppi anni, non ha avuto le sufficienti garanzie affinché lo ritenessimo esaustivo verso le nostre richieste. A fronte del corposo problema denunciato sul fronte della carenza cronica di personale, l'azienda ha risposto con apporti fruibili entro l'inizio del turnificato estivo a nostro avviso non completamente sufficienti a tamponare le problematiche legate alla mancanza di personale. Ad oggi i lavoratori si trovano con un numero elevato di ferie, che spesso vengano negate per le problematiche che da tempo denunciamo, non osiamo immaginare cosa potrà accadere dal prossimo turnificato estivo di giugno",dicono Filt-Cgil Fit-Cisl Uiltrasporti Ugl Fast e Orsa

"I turni programmati - continuano i sindacati - hanno visto una compressione nel rispetto dei limiti normativi, volti unitamente ad ottimizzare le risorse da parte della linea produzione, venendo meno ad un principio imprescindibile di conciliazione vita/lavoro. La gestione operativa dei turni è diventata emergenziale dove il personale spesso si ritrova in turno modifiche senza alcun avviso. La decisione unilaterale da parte aziendale di chiudere il turno di zona di Borgo San Lorenzo per il macchina non è altro che l'ennesimo atto di prevaricazione aziendale che non facilita una ripresa delle corrette relazioni industriali".

Frecce e Intercity circoleranno normalmente

Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity durante lo sciopero del personale mobile della Direzione Regionale Toscana di Trenitalia proclamato dalle segreterie regionali dei sindacati FILT, FIT, UILT, UGL, FAST e ORSA, dalle ore 3.30 di domenica 15 alle ore 2.30 di lunedì 16 maggio.

Per i treni Regionali, in Toscana e nelle regioni limitrofe, potranno verificarsi cancellazioni o variazioni. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio regionale anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

