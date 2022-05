Bambini e bambine in corsa, a Fucecchio torna il 'Palio in Gioco'

Sembra tornata la normalità. Il Palio di Fucecchio sta recuperando pian piano tutti i suoi eventi. Dopo due anni di assenza forzata, ad aprire la settimana paliesca a Fucecchio sarà di nuovo il “Palio in gioco” la sfida tra i piccoli contradaioli che animerà il centro storico domenica 15 maggio.

Tanti eventi fin dal mattino quando in Piazza Montanelli sarà allestito il mercatino delle contrade con i gadget delle 12 Contrade che saranno protagoniste della 41a edizione del Palio.

Alle ore 10,30 il via alla sfilata dei bambini per le vie del centro con partenza da Piazza La Vergine. Il labarino, alla testa del corteo e accompagnato dal suono dei giovani musici della scuola media, guidati dal professor Vincenzo Iacobelli, arriverà fino a Piazza Montanelli dove verrà consegnato direttamente al sindaco.

Nel pomeriggio alle ore 15,30 nella bellissima Piazza Vittorio Veneto il clou dell’evento con i giovani contradaioli che si sfideranno in giochi medievali per contendersi l’ambito labarino.

Il labarino, che nel “Palio in gioco” rappresenta ciò che nel Palio dei grandi è il cencio, quest’anno è stato realizzato grazie alla collaborazione e allo spirito artistico degli studenti della scuola media Montanelli Petrarca.

Gli alunni delle classi prime D, F e H, delle seconde B, C, D, F e H e delle terze F e H, seguiti dalle professoresse Annalisa Betella e Stefania Gori hanno creato con le loro idee e le loro mani i bozzetti che poi hanno dato vita al labarino. Le opere degli studenti saranno esposte a partire da sabato 14 maggio nella sede della scuola media in via della Repubblica.

Per le realizzazioni artistiche del Palio non sono scesi in campo soltanto gli alunni della Montanelli Petrarca. Un ruolo da protagonisti lo hanno avuto e lo avranno anche gli studenti della Scuola di Moda dell’Istituto superiore “A. Checchi”. I ragazzi delle classi quarta C e quarta D, guidati dalle professoresse Sara Mastrati e Anna Maria Falocco, nelle ore di tecnologia dei materiali hanno completato il labarino con le finiture e la passamaneria rendendo così l’opera finita e pronta per la sfilata mentre, durante i laboratori tessili e abbigliamento, con la professoressa Marianna Vivolo, le classi quarta D e quinta C hanno realizzato il bellissimo costume storico che l’associazione Fratres - Donatori di Sangue ha donato alla Contrada Querciola come premio per essere risultata la contrada con il maggior numero di donazioni di sangue fatte. L’abito sfilerà insieme agli altri abiti storici realizzati nel corso degli anni dalla scuola di moda dell’Istituto Checchi.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa