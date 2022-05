Pianoforte solo per mano sinistra, Giovanni Nesi al Museo Orsanmichele con il progetto 'Left Hand'

Un recital pianistico per sola mano sinistra, quello che Giovanni Nesi proporrà domenica 15 maggio al Museo di Orsanmichele di Firenze (ore 21), nell’ambito della stagione 2022 dell’Orchestra da Camera Fiorentina.

Tra i pianisti più interessanti della sua generazione, Giovanni Nesi sta seguendo una terapia neuro-riabilitativa per guarire da una distonia focale alla mano destra: la distonia del musicista, come viene chiamata.

Quella che è iniziata come una difficoltà fisica, è diventata per l’artista fiorentino quasi una risorsa. E una sfida.



In “Left hand” – questo il titolo del progetto, immortalato anche su cd - Giovanni Nesi si concentra sulla musica di Johann Sebastian Bach, le trascrizioni dalle suite per violoncello e la Ciaccona trascritta da Brahms, Skrjabin, Schumann e Shostakovich, Wittgenstein. “Autori accomunati dalla tenacia e della forza d’animo – spiega Nesi - sempre con l'intento di scrivere musica per la mano sinistra: Skriabin subì un infortunio alla mano destra, Wittgenstein addirittura la perse”.



Sempre al Museo di Orsanmichele, lunedì 16 maggio alle ore 21, la fisarmonica di Christian Riganelli e il clarinetto di Fabio Battistelli propongono un “Viaggio intorno al mondo”, attraverso musiche di Astor Piazzolla, Ennio Morricone, Richard Galliano e dello stesso Riganelli.



Biglietti 10/15 euro. Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita) e presso Opera Your Preview – via Por Santa Maria 13, Firenze – tutti giorni dalle ore 10 alle 18. Riduzioni per studenti, over 65, titolari “Firenze Card” del Comune di Firenze e soci Unicoop Firenze. Biglietti disponibili anche al Museo di Orsanmichele nei giorni dei concerti, dalle ore 10,30 alle 21.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 - 339 1632869, anche via whatsapp.



La 42esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e – in art bonus - Fondazione CR Firenze.

www.orchestrafiorentina.it