Prima la rissa, poi l'hashish: chiusura temporanea per un locale a Firenze

Il locale era frequentato da pregiudicati e persone socialmente pericolose, ne risentivano anche i residenti della zona. Più volte la polizia è entrata nell'esercizio pubblico per casi di cronaca. Per questo la questura di Firenze ha deciso di sospendere per dieci giorni la licenza a un locale fiorentino.

Il 10 maggio la polizia ha trovato persone straniere e irregolari in Italia all'interno del posto; uno di questi aveva qualche grammo di hashish. A marzo sempre lo stesso locale è stato teatro di una rissa tra due persone, con intervento degli agenti. Ora ecco la chiusura momentanea.