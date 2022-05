Raffineria Eni, Fiom-Cgil: "Quando la messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale?"

Che fine ha fatto il progetto per la messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale situato davanti all'ingresso principale della raffineria Eni di Stagno? E' una domanda che il coordinamento Fiom delle ditte dell'indotto Eni ma anche i lavoratori e le lavoratrici si fanno. E' però soprattutto una domanda che vogliamo porre all'amministrazione comunale di Collesalvetti.

Sono passati 10 mesi e ancora non c'è stato alcun intervento, neanche parziale, per rendere più sicuro quel passaggio pedonale.

Ad oggi sono state dette tante parole ma nessun atto concreto è stato fatto. Con l'apertura del varco ditte il flusso di lavoratori che utilizza l'accesso principale è certamente minore, ma bisogna chiarire che la situazione a breve cambierà nuovamente: a fine giugno il varco ditte verrà infatti nuovamente chiuso.

L'attraversamento pedonale davanti all'ingresso principale della raffineria dev'essere messo in sicurezza al più presto. Come detto già in altre occasioni, i lavoratori rischiano ogni mattina in quel tratto di strada. Come delegati sindacali delle ditte dell'indotto chiediamo una soluzione definitiva per risolvere questa annosa questione che si protrae da moltissimi anni.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Coordinamento Fiom-Cgil ditte indotto raffineria Eni