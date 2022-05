Rapine e aggressioni in provincia di Firenze: arrestati tre minorenni

Tre giovanissimi sono stati arrestati perché ritenuti responsabili di rapina aggravata e lesioni personali aggravate in concorso, per due episodi avvenuti a gennaio e febbraio in provincia di Firenze. I tre minori, due italiani e uno straniero di età comprese tra i 16 e i 17 anni, sono stati raggiunti ieri dai carabinieri che hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal tribunale per i Minorenni di Firenze.

Due appunto gli episodi contestati. Il primo è avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 gennaio scorsi, in via Pellicceria angolo piazzetta di Parte Guelfa, dove quattro giovani fiorentini usciti da un locale furono aggrediti senza apparente motivo da un gruppo di almeno altri 6 giovani. In quella circostanza a una delle vittime, che avrebbe riportato un trauma cranico con 7 giorni di prognosi, fu tentato di rubare il portafogli mentre ad un'altro ragazzo colpito violentemente al volto con frattura della mandibola e prognosi di 30 giorni, fu portato via lo smartphone. Per questo episodio i militari della stazione di Firenze Uffizi, analizzando le immagini della video sorveglianza comunale, raccogliendo dichiarazioni di testimoni e i conseguenti riconoscimenti, hanno individuato 5 dei componenti del gruppo. Per due di loro, avendo avuto un ruolo maggiore nell'aggressione, è stata applicata la misura della custodia cautelare presso l'Istituto Penale per Minorenni di Firenze.

Il secondo episodio avvenuto nel parco di via Don Minzoni a Campi Bisenzio, nel pomeriggio del 24 febbraio scorso, ha visto coinvolti due giovani aggrediti a scopo di rapina dai minori già protagonisti dell'aggressione alla fine di gennaio. A loro si unì il fratello di uno dei due, che per l'episodio precedente fu sottoposto alla misura di collocamento in una comunità in provincia di Massa. In questo caso le due vittime furono avvicinate e, di fronte al rifiuto di consegnare tutto quello che avevano, furono colpite con calci, pugni e colpi di casco, riportando ferite guaribili in 10 e 7 giorni. In carabinieri della stazione di Campi Bisenzio, acquisite le prime informazioni dalle persone informate sui fatti, hanno poi ristretto il cerchio e individuato i responsabili.

I due minori sottoposti alla misura della custoria cautelare nell'Istituto Penale per Minorenni sono stati rintracciati presso una comunità di Terni, dove uno era associato per altra causa, e presso l'abitazione a Vaglia. Il terzo minore è stato rintracciato in una comunità in provincia di Massa, dove era stato associato anche per un'altra causa e dove è rimasto dopo il provvedimento.