Fa la spesa e prova a uscire senza pagare, denunciata

Riempie il carrello con quasi ottocento euro di spesa, va alle casse veloci, si accoda a una cliente in uscita e prova a andar via senza pagare. Una 46enne è stata denunciata per un ingente furto in un supermercato a Novoli, Firenze.

Secondo quanto ricostruito, la protagonista della vicenda, prima, si sarebbe messa in fila alle casse fai da te con un carrello pieno di alimenti e altri prodotti, poi, avrebbe oltrepassato le barriere antitaccheggio senza pagare il conto. La scena però non è sfuggita agli addetti alla sicurezza dell’esercizio che hanno subito fermato la 46enne e allertato il 112NUE.