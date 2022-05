Scandicci si veste a festa per i 50 anni de La Racchetta

L’associazione la Racchetta ODV festeggia i suoi 50 anni di attività nel mondo dell’antincendio boschivo, protezione civile e pubblica utilità. L’evento, organizzato dall’associazione La Racchetta O.D.V. con il patrocinio del comune di Scandicci, si terrà nel cuore della città, presso il Piazzale della Resistenza nei giorni 14 e 15 maggio, poiché proprio dalle colline che circondano Scandicci l’associazione mosse i primi passi nel 1972. Tutto nacque dall’iniziativa di un gruppo di radioamatori, i quali decisero di aggregarsi e di utilizzare la passione per le comunicazioni radio, per l’avvistamento e la segnalazione degli incendi boschivi, partecipando per quanto possibile anche alle operazioni di spegnimento. Nei suoi 50 anni di vita La Racchetta è cresciuta arrivando ad avere 32 sezioni sul territorio regionale, un parco mezzi che supera le 150 unità attrezzate e più di 2000 soci che operano a titolo completamente gratuito seguendo lo spirito del volontariato. Oggi La Racchetta svolge attività di antincendio boschivo, protezione civile, pubblica utilità e supporto alle istituzioni locali per la salvaguardia dell’ambiente e del territorio toscano nell’interesse della comunità. Proprio le origini, lo sviluppo e le nuove sfide, saranno i temi su cui si articoleranno i due convegni organizzati nella giornata di sabato, dove interverranno autorità regionali, nazionali ed esperti del settore. Nel corso delle due giornate vi saranno molte attività per far conoscere alla cittadinanza e tutti coloro i quali vorranno partecipare, cosa è e di cosa si occupa La Racchetta. La partecipazione sarà aperta anche alla cittadinanza visto il ruolo di centro di aggregazione sociale svolto dalle sezioni Racchetta, e l’accesso all’evento è libero e gratuito.

L’evento prevede:

· Sabato mattina convegno su temi di Protezione Civile, interverranno autorità comunali, provinciali, regionali e ANCI

· Sabato pomeriggio convegno su temi dell’antincendio boschivo: interverranno autorità comunali e regionali e dell’Università degli Studi di Firenze

· Sabato sera concerto della cover band di Ligabue

· Domenica mattina assemblea dei soci “La Racchetta” dopo un saluto dell’assessore regionale Monia Monni, del capo della Protezione Civile Ing. Curcio e alcune autorità politiche e amministrative

Il tutto sarà accompagnato da area giochi per bambini, dimostrazioni antincendio boschivo e da radio toscana.

Inviamo in allegato i volantini degli eventi ed il comunicato stampa dei quali chiediamo gentilmente massima diffusione.