Scooter rubato torna dal proprietario, due giovani assumono droghe: i controlli della polizia a Pisa

Ritrovato e riconsegnato al legittimo proprietario uno scooter rubato qualche giorno prima e trovati due giovani, mentre stavano assumendo sostanze stupefacenti, irregolari sul territorio nazionale. È quanto successo ieri a Pisa, a distanza di poche ore, e che ha visto l'intervento della polizia.

Alle 18.30 in via Pistolesi, una pattuglia della Squadra Volanti ha rinvenuto uno scooter risultato rubato qualche giorno prima in città. Il proprietario, un giovane residente in centro, è stato contattato. Una volta sul posto, con la copia della denuncia di furto che aveva sporto in precedenza, ha riottenuto la sua due ruote, consegnata dagli agenti.

Più tardi, alle 21.30, due giovani sono stati sorpresi durante un servizio di controllo, mentre stavano assumendo sostanza stupefacente. Notati dalla pattuglia della Squadra Volanti in via della Sapienza, nascosti dietro ad un'auto parcheggiata, i due sono stati identificati per due giovani di 30 e 23 anni, tunisini. Dagli accertamenti è risultato che il 23enne era destinatario di un ordine di carcerazione e decreto di sospensione del medesimo, emesso dalla procura presso il tribunale di Pisa in quanto a seguito di condanna, deve espiare una pena residua di circa 8 mesi di reclusione per furto aggravato, commesso il 18 settembre 2021. Il 30enne invece è stato trovato in possesso di alcuni capi di vestiario ancora con la placca antitaccheggio attaccata. Dai successivi accertamenti i vestiti sono risultati essere rubati da un negozio di abbigliamento di Cascina, e per questo il 30enne è stato denunciato per il reato di ricettazione. La sostanza stupefacente sequestrata, che i due stavano per consumare, è risultata corrispondere a un grammo di cocaina e due grammi di eroina.

Entrambi sono stati amministrativamente segnalati alla prefettura come assuntori e nei loro confronti sono state avviate le procedure finalizzate all'espulsione, essendo irregolari sul territorio nazionale.