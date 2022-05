Spaccio in aree boschive, trovato con la cocaina dopo vari pedinamenti: un arresto in Versilia

La polizia ha arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, un cittadino marocchino di anni 34 residente a Marina di Massa.

L'uomo, già da diversi giorni, era pedinato dagli agenti del Commissariato di Forte dei Marmi, e più volte era stato visto fermarsi in scooter in zone boschive di confine con il Cinquale e Pietrasanta per consegnare qualcosa ad alcuni automobilisti.

Ieri gli agenti del Commissariato hanno deciso di intervenire dopo che il cittadino marocchino, fermatosi presso una delle solite zone boschive di Forte dei Marmi, si stava dirigendo verso via Padre Ignazio da Carrara dove verosimilmente avrebbe effettuato una delle tante consegne previste per oggi. Dopo un inseguimento alquanto rocambolesco, l’uomo è stato bloccato all’altezza dell’intersezione della strada su detta con via Gobetti, e subito messo in sicurezza non prima che lo stesso accennasse a un tentativo di fuga e opponesse resistenza agli agenti che lo stavano ammanettando.

Dopo l’arresto e le rituali perquisizioni è stata rinvenuta cocaina per un ammontare di circa 70 grammi, già suddivisa in involucri di plastica di circa 0.80 grammi, numeroso materiale per il confezionamento dello stupefacente, banconote per un ammontare di circa 500 euro e svariati attrezzi relativi all’attività di spaccio (bilancini, coltellini etc).

A quel punto è stato condotto presso la Casa di Reclusione di Massa e posto nella disponibilità dell’Autorità Giudiziaria procedente.