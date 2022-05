Sportello atm, Montespertoli scrive a Poste: "Riaprirlo al più presto"

Dopo il furto con danneggiamento dell'ottobre 2021 ancora non è stato rimesso in funzione lo sportello atm dell'Ufficio Postale di Montespertoli nonostante le numerose sollecitazioni inviate ai referenti di Poste Italiane.

Dal 12 Marzo 2022 ad oggi il Comune ha scritto 7 volte a Poste Italiane senza ricevere nessuna risposta.

"Oggi addirittura è arriva la proposta di rimodulazione dell'orario estivo dell'Ufficio di San Pancrazio alla quale l'Amministrazione Comunale ha espresso parere negativo perchè in una situazione nella quale ancora l'Ufficio Postale del capoluogo non è tornato alla piena funzionalità non possiamo accettare nessun ridimensionamento degli orari di apertura degli altri uffici. I cittadini di Montespertoli meritano di essere ascoltati e di avere un servizio all'altezza dopo tutti i disagi subiti durante i mesi invernali".