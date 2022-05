Stazione di Montelupo, Bagnai (MnC): "Servono misure di intervento"

Nella seduta del Consiglio comunale di Montelupo del 23 settembre scorso , è stata approvata all’unanimità una mozione presentata dal consigliere Bagnai a nome del gruppo MONTELUPO NEL CUORE-CENTRO DESTRA PER MONTELUPO , per chiedere una riunione congiunta dei consigli di Montelupo e Capraia e limite per discutere ed elaborare proposte di riqualificazione dello scalo ferroviario locale, dando mandato ai sindaci, in veste di legali rappresentanti di entrambi i consessi, di condurre le opportune interlocuzioni con Rete ferroviaria italiana.

Da allora non abbiamo avuto più notizie e si è pertanto rivolta un’interrogazione al sindaco di Montelupo per sapere se ed in che termini si è dato corso alla richiesta e quali iniziative si intendono adottare.

Riteniamo infatti che nel superiore interesse dei tanti utenti che quotidianamente fruiscono del trasporto ferroviario, lo stato di stazione 'impresenziata' non possa continuare a convivere con quello di stazione abbandonata, con vistosi elementi di degrado, ed auspichiamo pertanto misure di intervento istituzionale congiunto per rappresentare le istanze del territorio e capire in via definitiva quali siano le reali intenzioni di Rete ferroviaria italiana circa il futuro prossimo della condizione degli immobili e dei servizi.

Daniele Bagnai, Montelupo nel Cuore-Centrodestra per Montelupo