Tamponi rapidi, nuovo orario alla Misericordia di Empoli

Da Sabato 14 Maggio il servizio di tamponi antigenici rapidi, con rilascio di Certificazione Verde, effettuato dalla Misericordia di Empoli presso gli Ambulatori medici specialistici in Via Cavour 43/B (Tel. 0571-534915), osserverà un nuovo orario. Il Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì il servizio sarà effettuato dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle ore 17:00 alle 19:00; il Giovedì dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle ore 15:00 alle 17:00; la Domenica dalle ore 16:00 alle 19:00. Il Sabato i tamponi rapidi non saranno effettuati. Per accedere al servizio non occorre prenotare né essere in possesso di richiesta medica.

Fonte: Misericordia di Empoli - Ufficio stampa